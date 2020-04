Sono tanti i pazienti che hanno bisogno di sangue quotidianamente: trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, pazienti domiciliari. Il sangue è necessario anche per assicurare gli interventi chirurgici urgenti nelle sale operatorie dei nostri ospedali, che non possono fermarsi neanche in tempi di epidemie.

Nonostante si comprenda il timore di avvicinarsi alle nostre strutture, rivolgiamo un appello ai donatori, abituali e non, chiedendo di presentarsi al Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino che negli ultimi giorni ha registrato una presenza minima di volontari.

“Vogliamo rassicurare che il nostro Centro ha adottato tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti per proseguire un’attività che non può rallentare, come invece sta avvenendo in questi giorni – dichiara la dottoressa Antonella Miccoli, responsabile per l’autosufficienza sangue. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, all’arrivo è prevista un’attenta anamnesi e la donazione avverrà su poltrone alterne. Sarà permessa la presenza di dieci volontari per ogni ora in ambienti che consentono l’attesa in sicurezza”.

Potete prenotare la vostra donazione chiamando il numero 0831 537274, sarà utile anche per effettuare un pre-triage telefonico prima di farvi spostare. L’accesso è previsto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Ad ogni donatore la Farmacia Santa Chiara di Brindisi regalerà una mascherina, un piccolo gesto di sostegno e collaborazione.

UFFICIO STAMPA ASL BR