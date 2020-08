Dal 25 agosto al 18 settembre tante le attività per bambini dai 6 ai 14 anni che si svolgeranno nel Parco delle Colonne. Primo appuntamento, martedì 25 alle 11 con la presentazione del racconto anti bullismo “Tofu e la magia dell’arcobaleno”

CAROVIGNO- “Estate all’arrembaggio”, il centro estivo messo a punto dalla cooperativa sociale L’Ala, insieme alla cooperativa Etria che gestisce il centro ludico di prima infanzia “Zia Antonietta”, apre gratuitamente ai bambini dai 6 ai 14 anni da martedì 25 agosto con una sorpresa: ospite della giornata, la cantante e scrittrice Luisa Corna che presenterà il suo primo successo editoriale, “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, una favola sull’amicizia e sul bullismo, in collaborazione con l’associazione culturale “La valigia blu” e l’amministrazione del comune di Carovigno.

Dopo l’accoglienza e la presentazione del percorso pedagogico alle famiglie delle ore 10 di domani, martedì 25 agosto, l’appuntamento con la presentazione del libro di Luisa Corna inizierà alle 11 presso il Parco delle Colonne.

Per info e iscrizioni 0831 99 72 37

Trama del libro “Tofu e la magia dell’arcobaleno”

L’eroe protagonista è un piccolo alieno di nome Tofu che proviene da Arcus, un pianeta dove tutti vivono in armonia; spinto dalla curiosità e dalla passione per la musica intraprenderà questo viaggio interstellare che lo porterà sulla Terra.

Nella sua avventura stringerà una grande amicizia con Lucy, una bambina che soffre di un’importante malattia agli occhi. Scoprirà che a scuola Lucy subisce delle prepotenze, per via dei suoi grandi occhiali, da parte di alcuni compagni che sono soliti prendere in giro anche altri bambini. Tofu riuscirà ad insegnare ai bambini che se anche siamo tutti diversi siamo tutti nello stesso modo importanti come i colori dell’arcobaleno. Nell’epilogo, Lucy e Tofu inventano una nuova canzone che chiuderà la magia di questo incontro. Interessante l’inserimento nel libro dei testi e degli spartiti allegati con l’intento di appassionare i giovani lettori alla musica.

“Tofu e la magia dell’arcobaleno”, edizioni A.Car, contiene brani musicali cantati dal “Piccolo Coro” di Novara e illustrazioni di Fiora Giovino. Prefazione di Enrico Ruggeri. Introduzione di Annalisa Minetti

Biografia L’Ala

L’Ala, è una Cooperativa di Villa Castelli che opera nel sociale gestendo servizi di prevenzione e cura a favore dei minori e delle famiglie. Accanto alla Cooperativa Sociale L’Ala, veterana dell’organizzazione e della gestione di centri estivi, una cooperativa presente sul territorio carovignese, la cooperativa Etria, che da anni gestisce il centro ludico di prima infanzia “Zia Antonietta”. Due Cooperative giovani e dinamiche accomunate dalla passione per il sociale e per l’attenzione ai minori e alle famiglie.