L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, la Pro Loco San Michele Salentino, l’Associazione Esercenti, la Parrocchia “San Michele Arcangelo” e le Associazioni del territorio, presentano il cartellone degli eventi che ci accompagneranno fino al nuovo anno.

«Nello spirito di condivisione e collaborazione, vogliamo rendere più piacevoli le festività natalizie – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini – con eventi ed attività adatti per tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di vivere con gioia il Natale. Queste iniziative devono essere accolte come occasione di incontro e di socializzazione, per rinsaldare lo spirito di comunità, passeggiare per le vie della città e sostenere con gli acquisti le nostre attività commerciali».

Comunicazione Istituzionale e Portavoce del Sindaco, Comune di San Michele Salentino