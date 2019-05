Dopo l’espletamento di tutte le procedure relative agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della palestra del Primo Istituto Comprensivo – Plesso “Edmondo De Amicis” di via Machiavelli e del campetto di calcetto di viale Beato Angelico (zona Sant’Anna), nella giornata di oggi è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori.

Il progetto è stato redatto dall’Ing. Pasquale Suma. L’intervento sarà eseguito dalla ditta “Palmisano Cosimo” di Ceglie Messapica.

L’importo dei lavori per la palestra “De Amicis” e per il campetto di viale Beato Angelico è di euro 76.953,06 oltre oneri di sicurezza (non

soggetti a ribasso) ed oltre iva.

Le somme messe a disposizione dall’Amministrazione per questo intervento ammontano ad euro 40.852.75. I lavori avranno inizio

mercoledì 15 maggio.