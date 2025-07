Il complesso degli orti urbani necessita di un’immediata soluzione, una questione che si trascina ormai da troppo tempo senza un esito concreto.

Tengo a sottolineare che la Commissione Ambiente, da me presieduta, ha svolto un lavoro significativo parallelamente ai lavori in corso presso il complesso. Infatti, la Commissione Ambiente ha prodotto, revisionato e corretto il regolamento soprattutto con il contributo del Dott. Del Citerna, esperto in aspetti giuridici, già in data 6 febbraio 2025, proprio il giorno in cui la Commissione ha effettuato un sopralluogo presso la struttura.

Si attendeva il termine dei lavori per essere pronti e preparati, al fine di evitare quel pericoloso lasso di tempo tra la fine dei lavori e l’affidamento agli utenti, che avrebbe potuto lasciare la struttura in stato di abbandono.

Non riesco a comprendere come mai, a tutt’oggi, l’Assessore al Patrimonio che ha “voluto”assumere a se tale competenza non abbia ancora concluso l’esame e l’approvazione del regolamento.

Insieme al collega Cesare Mevoli, Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio, siamo ancora in attesa della convocazione della commissione congiunta Ambiente-Patrimonio, essenziale per licenziare al più presto il regolamento.

Se si proseguirà con questo ritardo, non dovremo meravigliarci se la struttura sarà soggetta ad atti vandalici, come già avvenuto in altre realtà, tra cui Cala Materdomini. In tal caso, qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.

A breve presenterò una interrogazione specifica per sollecitare una rapida risoluzione della faccenda.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente e Parchi

Consigliere Comunale Città di Brindisi