Avevamo sollevato la questione degli orti urbani e degli orti didattici ubicati nei pressi del quartiere Minnuta, già un anno addietro.

Vista l’inerzia dell’amministrazione comunale e la prolungata incapacità di riuscire a redigere una degna proposta di regolamento da sottoporre al consiglio comunale, è evidente che siamo stati facili profeti anche per questa vicenda.

Durante la scorsa amministrazione di centrosinistra avevamo profuso ogni sforzo a rendere questa città migliore con scelte mirate ad aumentare la consapevolezza di vivere in un’area urbana dalle enormi potenzialità.

Solo due anni di governo cittadino di centrodestra, però, rischiano di vanificare tutti i risultati ottenuti negli scorsi anni dal centrosinistra con visione e dedizione. L’idea di fondo alla base della realizzazione degli orti urbani e di quelli didattici era quella di sensibilizzare tutta cittadinanza, dai giovani ai meno giovani, al rispetto dell’ambiente mediante la valorizzazione della terra e dei suoi “frutti”.

Purtroppo invece da qualche tempo in città si stanno normalizzando degrado, abbandono e incuria.

Per questo sollecitiamo l’amministrazione comunale ad accelerare ogni procedura per il regolamento di assegnazione degli orti urbani e attivi ogni iniziativa per la gestione degli orti didattici.

Partito Democratico di Brindisi