Nei giorni scorsi la Giunta Comunale, prendendo atto, relativamente alle procedure di aggiudicazione del contratto, degli esiti del verbale n° 5 del 24.07.2019 trasmesso dalla ASMEL Consortile ed acquisito al prot. 23083 del 06.08.2019, ha stabilito l’utilizzo anche delle economie di gara, nei limiti dell’importo disponibile, per l’esecuzione degli importanti interventi di manutenzione straordinaria che partiranno ai primi di settembre.

Sono previsti: la realizzazione delle rotatorie su via Francavilla e via Ostuni e il rifacimento della pavimentazione di numerose strade della viabilità urbana.

In particolare si procederà con consistenti interventi di bitumazione, in ordine di priorità, partendo dalle seguenti strade: via Fedele Grande nel tratto da via Daunia a via Frutto, via IV Monte, via Genova, via Trento, via Francesco Bellanova, via San Vito fino a via Canonico Vito Palazzo, via Nazario Sauro, via 2 Giugno zona industriale, via Matteotti, via Martina, via Francavilla, via Carlo Pisacane, via Virgilio, via San Francesco d’Assisi, via Calabria, via Caserta, via Tratturo Sant’Anna fino all’incrocio con via E. De Nicola, via Caduti di Piazza la Loggia, vico I Ovidio piazza Glicerio Campanella, via Salvo D’Acquisto, via Antonio Gramsci, via Manzoni, Via Don

Pietro Lerna incrocio con via Don Oronzo Elia.

Inoltre saranno previsti interventi di scarifica e pulizia finalizzati al recupero del basolato esistente e ricoperto da bitume nella zona Ottocentesca e Medioevale, ed in particolare in via Venezian, via Rismondi, via Enrico Toti, via Roberto Sarfatti, via Lepanto, via Orto Lamarina.

“Si tratta di importanti interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e recupero che, a poco a poco, interesseranno diverse zona della città. – commenta il sindaco Luigi Caroli – Dopo la riqualificazione di via Apulia, via Santa Aurelia, via San Paolo della Croce, largo Cappuccini, via Leonardo Da Vinci e via Marconi avvenuta nelle scorse settimane, ai primi di settembre partiranno questi consistenti lavori che miglioreranno la città dal punto di vista della sicurezza e del decoro. L’Amministrazione del ‘fare’ continua senza sosta a lavorare per il ben di tutti”.

Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica