Brindisi e brundisium.net perdono una grande persona.

Stanotte ci ha lasciati Guido Giampietro, ufficiale del Ministero della Difesa in pensione, scrittore e giornalista.

Brundisium.net piange il “Comandante”, un eccezionale collaboratore, una penna arguta, pulita e mai sopra le righe. Una mosca bianca che aveva deciso di dire la sua con pacatezza e signorilità, in un ambiente, quale quello della rete, in cui sembra avere successo chi urla e chi non approfondisce ciò di cui scrive.

Una scelta difficile e meritoria che, dopo i riconoscimenti avuti come autore di libri, è stata apprezzata al punto che alcuni “pezzi” di cultura e costume scritti per Brundisium.net hanno fatto vincere a Guido il Premio Campione, uno dei più prestigiosi riconoscimenti riservato ai giornalisti pugliesi.

In realtà Giampietro è stato uno scrittore prestato al web; sua la firma di diversi libri: “Sopra il cielo” (2005), “Il Paese dove non passava il treno” (2010), “In viaggio con Cecilia” (2013), “La casa sospesa” (2016).

Per Brundisium.net ha scritto diversi articoli, l’ultimo dei quali pubblicato lo scorso 23 Febbraio e dedicato a John Brown III, uno degli idoli della città di Brindisi e del basket, due delle più grandi passioni di Guido.

Ci mancherà molto.

Ci mancheranno molto la sua schiettezza, la sua signorilità, la sua cultura, la sua scrittura elegante. E poi i suoi consigli, frutto di uno sguardo ed un pensiero disincantato ed, insieme, appassionato.

Ma a mancare sarà soprattutto la sua grande forza di volontà di fare “cultura” su un media “infernale” come internet ed in un ambiente “particolare” come Brindisi.

E’ una grande eredità che lascia alla sua amata città.