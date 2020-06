Finalmente siamo ritornati a svolgere la nostra attività.

La Scuola Federale di Equitazione del Circolo Ippico Mitrano di Brindisi , infatti, sta programmando per i prossimi mesi estivi dei Campus di equitazione riservati agli adulti e ai giovani di età non inferiore a 13 anni. Inutile dire che possono partecipare indifferentemente donne o uomini purchè seriamente interessati alla bellissima esperienza di imparare a stare in sella.

I campus estivi si svolgeranno da Luglio a Settembre e prevedono corsi di equitazione dal livello base all’avanzato tenuti esclusivamente da un Tecnico Federale.

I programmi sono diversi in base al livello, in modo che tutti possano divertirsi e imparare.

Ogni corso consiste in 10 lezioni a cavallo e avrà la durata di un mese.

Le iscrizioni sono aperte e limitate .

Questa iniziativa ha il solo scopo di diffondere lo Sport Equestre consentendo ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del Cavallo e di vivere delle innumerevoli sensazioni ed emozioni .

Gli interessati per avere ulteriori informazioni possono visionare il sito www.circoloippicomitrano.eu o rivolgersi all’indirizzo emal: info@circoloippicomitrano.eu o recarsi presso la segreteria del Circolo, sita in Contrada Mitrano a Brindisi, via superstrada 379 per Bari (uscita Aeroporto) ogni pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 escluso il lunedì .