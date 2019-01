Nell’ambito di specifici controlli mirati alla prevenzione e alla repressione di delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Erchie hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 35enne del luogo, nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, del peso di tre grammi, accuratamente occultato all’interno di uno sgabuzzino. Le operazioni di perquisizione inoltre, hanno consentito di rinvenire vario materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza, il tutto sottoposto a sequestro penale per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le circostanze del rinvenimento inducono a ritenere con tutta evidenza che lo stupefacente ritrovato fosse destinato alla cessione a terzi. L’uomo, un operaio con precedenti specifici in materia, è stato pertanto deferito in stato di libertà.