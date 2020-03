E’ stato approvato – ed è disponibile sul sito del Comune di Mesagne – l’avviso pubblico relativo alla costituzione della “Commissione comunale per le Pari opportunità, le Politiche di genere e i Diritti civili”. “Lo strumento ha l’obiettivo di rimuovere le discriminazioni, dirette e indirette, che impediscono l’uguaglianza sostanziale. L’omonima commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, assumendo iniziative di organizzazione, informazione e consultazione che promuovono la partecipazione allargata e la collaborazione tra soggetti”, ha precisato il sindaco Toni Matarrelli.

Al bando si potrà accedere attraverso candidature singole, partecipando alla selezione di 3 persone che dovranno rispondere ai seguenti criteri: residenza nel Comune di Mesagne, requisito valido anche per i cittadini stranieri; comprovata esperienza, in tema di parità e pari opportunità, in ambito giuridico, scientifico, della formazione professionale, dei servizi sociali, della tutela dell’ambiente nonché in ulteriori aree di competenza riconducibili alle funzioni della Commissione. Altri 3 componenti saranno indicati dalle organizzazioni sindacali e professionali, associazioni culturali, di volontariato e cooperative del privato sociale che perseguono finalità affini.

“Il nuovo organismo opererà affinché sia rimosso ogni ostacolo di natura economica, sociale, culturale e istituzionale – ha spiegato Antonio Calabrese, consulente cittadino alle Pari Opportunità – così come prevede il dettato costituzionale; sarà attivo nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e in favore delle politiche integrate per i generi, contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale, alla disabilità, all’etnia, alla religione”. Le candidature potranno essere accolte entro le ore 12.00 del prossimo 23 marzo con le modalità descritte dal bando.