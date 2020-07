Mentre si delineano gli schieramenti in vista delle prossime ed imminenti elezioni amministrative, ecco che per il rinnovo del consiglio comunale di San Vito dei Normanni il partito azzurro ha espresso, a livello regionale, il suo indirizzo politico, schierandosi con la candidata civica alla carica di sindaco, Silvana Errico.

«È senza dubbio la persona che può rappresentare la svolta per la nostra città». Ad affermarlo è Alessandra Pennella, coordinatrice cittadina di Forza Italia, che esprime viva soddisfazione per l’indicazione data dal partito, in accordo con la coordinatrice provinciale Laura De Mola.

«Silvana Errico può indubbiamente vantare sia preparazione che esperienza amministrativa – afferma Laura De Mola – e sono queste qualità essenziali sulle quali abbiamo la necessità di puntare. Sono felice della scelta – conclude la coordinatrice provinciale – a maggior ragione perché si tratta di una donna capace, una donna che ha deciso di mettersi al servizio della comunità, scevra da interessi personali».

In questo modo la Errico, attuale consigliere di minoranza, si assicura l’appoggio del partito forzista, pronto a spendersi dunque in prima linea nella prossima ventura campagna elettorale.