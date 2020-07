Da domani, 10 luglio, saranno aperti dalle 6 alle 22.30 i seguenti parchi cittadini:

1) Parco Cesare Braico/Via Appia;

2) Parco Cillarese/Via Prov.le S.Vito;

3) Parco Buscicchio/Via Mantegna;

4) Parco Di Giulio/Via Buozzi;

5) Parco Maniglio/Bozzano.

Negli ultimi dieci giorni sono stati effettuati lavori di pulizia e messa in sicurezza necessari per riaprirli.

L’assessore Roberta Lopalco, con delega ai Parchi, ha effettuato una serie di sopralluoghi insieme ai tecnici ed è stata disposta la revoca della precedente ordinanza di chiusura, risalente al periodo dell’emergenza Covid-19.

“Dopo un lungo periodo di chiusura – spiega l’assessore Lopalco – è stato necessario verificare lo stato dei luoghi per garantire la massima sicurezza ai cittadini.

Inoltre, accogliendo le loro istanze, abbiamo deciso di rimodulare gli orari di apertura per venire incontro all’esigenza di chi, soprattutto nel periodo estivo, ama fare sport la mattina presto. Restano, per ora, chiusi i parchi del Casale e Commenda perchè si sono concluse le attività di pulizia ma sono ancora in corso quelle di messa in sicurezza e ripristino dei servizi igienici, a cura di Multiservizi”.