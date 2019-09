Quanto verificatosi nel corso della notte nella centralissima piazza Vittoria rappresenta un fatto gravissimo. Colpire una attività commerciale nel cuore del centro urbano, a due passi dal Palazzo di Città, non può non essere letto come una sfida della criminalità organizzata alle istituzioni e, più in generale, alla società civile brindisina.

Un motivo in più per ribadire la richiesta di un presidio costante del centro cittadino da parte delle forze dell’ordine e di attivazione di un sistema globale di videosorveglianza “realmente operativo”.

Se attuati, sarebbero dei segnali importanti per ridare fiducia ai cittadini, così come ai commercianti che hanno investito tutte le proprie risorse per avviare attività in un centro urbano sempre più desertificato, a vantaggio dei centri commerciali.

Ci aspettiamo risposte immediate, così come un coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale a sostegno degli operatori di questo comparto economico.

Oggi più che mai occorrono azioni concrete e non semplici parole di circostanza, Il commercio di questa città è in ginocchio e l’azione della criminalità, in questo momento, può risultare un colpo mortale.

COMUNICATO STAMPA CONFCOMMERCIO BRINDISI