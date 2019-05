L’incontro convocato nei giorni scorsi dal Prefetto di Brindisi rappresenta un primo riscontro positivo rispetto alle istanze delle associazioni di categoria dei comparti produttivi brindisini, a cui si aggiunge la dura presa di posizione delle organizzazioni sindacali.

Cresce la consapevolezza, insomma, della gravità della situazione in cui versa il territorio della provincia di Brindisi, con gravi perdite dal punto di vista economico ed occupazionale.

Un vero e proprio dramma che non può essere sottovalutato dai rappresentanti delle forze politiche della provincia di Brindisi presenti in Parlamento ed in Consiglio regionale.

Occorre, infatti, un piano coinvolgimento del Governo nazionale e della Regione Puglia, affinché si possano individuare soluzioni praticabili in tempi estremamente ridotti.

Alcuni settori economici – a partire dal commercio – non sono in condizioni di resistere ulteriormente, soprattutto in una situazione in cui non si vedono spiragli per il futuro.

Confcommercio della provincia di Brindisi