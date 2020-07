Sabato 4 e domenica 5 luglio riparte il Servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica nell’ospedale Perrino di Brindisi e nel Camberlingo di Francavilla Fontana.

Il Servizio, che garantisce assistenza medica e infermieristica, sarà attivo dalle 8 alle 20 ogni fine settimana e negli altri giorni prefestivi e festivi.

Lo Scap è un modello assistenziale affidato ai pediatri di libera scelta e rappresenta un momento di integrazione tra ospedale e territorio. “Da gennaio – spiega Elisabetta Quaranta, tra i coordinatori del Servizio – sono circa duemila le consulenze effettuate nei due ospedali tra visite e contatti telefonici durante l’emergenza sanitaria. Con la ripresa garantiamo tutte le procedure per limitare il contagio: i piccoli pazienti dovranno essere accompagnati soltanto da una persona e a entrambi verrà misurata la temperatura. I bambini con febbre e sintomi legati al Coronavirus non possono accedere negli ambulatori Scap. Per questo prima dell’arrivo è preferibile contattare i medici del Servizio”.

Questi i numeri: 0831 537515 per Brindisi (stanza Scap, pronto soccorso, ingresso separato) e 0831 851227 per Francavilla Fontana (ambulatorio Scap).

Con cortese richiesta di diffusione.

UFFICIO STAMPA ASL BR