Apprendiamo a mezzo stampa del rinnovato interesse di qualche politico, tra l’altro neanche del capoluogo e quindi informato “de relato” da coloro i quali vogliono che tutto rimanga fermo, che ad ogni tornata elettorale riscopre strumentalmente l’interesse verso l’annosa questione delle contrade oggetto di variante di recupero.

Non è una novità per i residenti di queste zone essere oggetto di chi pensa di sfruttare una problematica molto complessa propinando false promesse o addirittura auspicando soluzioni a dir poco fantasiose quanto anacronistiche ed ormai superate.

Dopo anni di immobilismo evidente, questa amministrazione sta affrontando compiutamente la questione, con l’obiettivo di mettere un punto finale che ripristini certezza e garantisca i servizi essenziali ed una vita dignitosa agli abitanti delle contrade.

Lo stiamo facendo mantenendo un confronto franco e collaborativo con i costituiti comitati di cittadini e, grazie alla loro collaborazione, passo dopo passo stiamo sbrogliando una situazione divenuta sempre più difficile ed ingarbugliata col passare degli anni.

Sono state analizzate le oltre 600 pratiche di condono edilizio abbandonate da anni in qualche cassetto e si sono fatti grandi passi in avanti per l’acquisizione delle strade, così come previsto dal piano adottato nel 2005, verso la conclusione di una lunga storia incompiuta.

Siamo tutti consapevoli della complessità amministrativa di tale procedimento e continueremo ad offrire il nostro impegno anche col sostegno dei comitati dei cittadini e con quella parte responsabile della minoranza consiliare, in collaborazione costante con gli uffici tecnici, con il solo obiettivo di risolvere questo problema atavico, lontani dai riflettori ed evitando passerelle elettorali, solo per il bene dei cittadini residenti e delle loro famiglie.

Alessio Carbonella Cons. Comunale I.V.

Giulio Gazzaneo Cons. Comunale Ora Tocca a Noi