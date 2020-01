Nelle giornate di mercoledì e venerdì scorso, in Ostuni, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio anche con l’ausilio di pattuglie della Polizia locale della Città Bianca, disposti dal Questore.

Sono state effettuate 6 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti pregiudicati del posto nonché controllate 147 persone e 95 veicoli.

Ispezioni e verifiche sono state avviate nei confronti di 3 esercizi pubblici e, da questo punto di vista, è al vaglio dei poliziotti l’adozione di sanzioni amministrative e di ulteriori provvedimenti a carico dei titolari.

Una persona, N.L. classe 1988 ostunese ed incensurata, è stata denunciata a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio in quanto nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana, 2 bilancini elettronici di precisione e numeroso altro materiale tipico del confezionamento di dosi da cedere.

Nel corso dei controlli nei locali si è proceduto anche al sequestro a carico di ignoti di piccoli quantitativi di droga del tipo hashish e marijuana.

Alle operazioni hanno preso parte 40 uomini tra personale della Questura di Brindisi, del Commissariato locale, del Reparto prevenzione crimine di Lecce oltre alle unità cinofile della Polizia di Stato.

L’incisiva azione di contrasto ad ogni forma di criminalità con l’impiego di poliziotti provenienti anche dai Reparti Prevenzione Crimine di Bari e Lecce continuerà anche nelle prossime settimane.

I Carabinieri delle Stazioni di Fasano e Cisternino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei rispettivi territori di competenza, con l’esecuzione di posti di controllo e perquisizioni. L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. Il servizio attuato ha anche interessato l’area periferica nonché le contrade rurali del Comune. Nell’ambito delle attività i militari hanno deferito in stato di libertà un 24enne di Ostuni poiché sorpreso, in agro del Comune di Cisternino, alla guida della propria autovettura senza avere la patente di guida, perché mai conseguita. Il mezzo è stato sequestrato.

Nel complesso, i Carabinieri hanno controllato 68 veicoli, identificato 81 persone, di cui 16 di interesse operativo, effettuate 5 perquisizioni.