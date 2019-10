E’ stato convocato in via ordinaria, in seduta di prima convocazione, per martedì 15 ottobre 2019, alle ore 13,00, il Consiglio Provinciale, nell’aula consiliare della Provincia di Brindisi, per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali Consiglio Provinciale sedute precedenti del 18 e 20 settembre 2019;

Surroga Consigliere Provinciale decaduto, Santoro Vito, con il Consigliere Volpe Ivan del Comune di Erchie;

Dichiarazione emergenza climatica ed ambientale;

Indirizzi organizzativi e procedimentali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici ne territorio della Provincia di Brindisi;

Approvazione Regolamento sponsorizzazioni rotatorie.