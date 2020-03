Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nella della Città di Brindisi, il Comune di Brindisi sta operando nel rispetto delle norme stabilite nel Dpcm dell’8 marzo scorso.



In particolare, stamattina la Polizia Municipale ha avviato la vigilanza nelle aree mercatali, sia negli spazi aperti che nella sede ex Inapli.

In particolare sono state affisse le norme igenico sanitarie da seguire e si vigila che sia rispettata la prescrizione di evitare assembramenti e di rispettare la distanza interpersonale di un metro, contenuta nel Dpcm art2. lettera f.

Uomini della polizia locale sono anche dislocati presso i presidi Asl per controllare sul rispetto della normativa,