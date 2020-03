Allo scopo di prevenire ed affrontare l’emergenza Covid-19, il sindaco Riccardo Rossi, ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente che prevede i seguenti provvedimenti.

A) Da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo, il Comune garantirà i seguenti servizi pubblici essenziali:

1. Servizio di Stato Civile per il raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;

2. Servizi Cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed tumulazione/inumazione delle salme. E’ escluso l’ordinario accesso della cittadinanza ai cimiteri comunali;

3. Servizio di rilascio della Carta di Identità e Pubblicazione di Matrimonio,nei soli casi di indifferibilità ed urgenza, con prenotazione esclusivamente presso gli uffici di Palazzo di Città, statuendosi, in questa sede, la contemporanea chiusura delle delegazioni comunali di Tuturano e Sant’Elia;

4. Servizio attinente alla rete stradale comunale, attraverso squadra di pronto intervento reperibile 24 ore su 24;

5. Servizio di Polizia Locale, con nuclei adeguati alla gestione dell’emergenza;

6. Servizi al personale interno, limitatamente all’erogazione del trattamento economico ordinario ed agli adempimenti previdenziali ove in scadenza;

7. Servizio di Protezione Civile in presenza, con personale in reperibilità e con l’ausilio di volontari. Il servizio di Protezione Civile garantirà con propri atti/attività gli eventuali interventi di competenza, gravandosi della informazione alla cittadinanza;

8. Servizio di autoparco comunale garantito dalla Società Brindisi Multiservizi srl in funzione dei servizi comunali riconosciuti essenziali;

9. il servizio attinente alla gestione del Canile Comunale garantito Società Brindisi Multiservizi srl e dalla cooperativa di supporto, limitatamente agli interventi igienico-sanitari e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi. E’ escluso l’accesso al canile di soggetti diversi per causali diverse;

Tutti gli altri servizi non citati sono sospesi sino alla data del 25 marzo.

B) Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente provvedimento è interdetto l’accesso fisico agli uffici comunali da parte dell’utenza. Sono esclusivamente possibili accessi virtuali o tramite prenotazione, per motivi urgenti ed improcrastinabili, ai seguenti recapiti:

Settore Servizi Finanziari

tel. 0831229685

Email: nicola.barletta@comune.brindisi.it

Settore lavori Pubblici, Sport e Trasporti

Ing. Gaetano Padula tel. 0831229585

Email: settoretrasportibr@libero.it

Settore Risorse Umane

Sig.ra Angela Lacorte tel. 0831229284

Email: angela.lacorte@comune.brindisi.it

Segreteria Sindaco e Beni Culturali

D.ssa Francesca Cuomo tel. 0831229331

Email: segreteriasindaco@comune.brindisi.it

Servizi Generali

dott.ssa Cristiana Mele tel. 0831229341

Email: cristiana.mele@comune.brindisi.it

Albo Pretorio

Sig. Crescenzio Manigrassi tel. 0831229214

Email: albopretorio@comune.brindisi.it

Ufficio Protocollo

Sig.ra De Luca Maria Luisa tel. 0831229216

tel. 0831229215

Email: ufficioprotocollo@comune.brindisi.it

Attività Produttive e SUAP

D.ssa Annarita Varallo tel. 0831229239

Dott. Michele Rotondo tel. 0831229603

Email: annarita.varallo@comune.brindisi.it

Email: michele.rotondo@comune.brindisi.it

Servizi Demografici ed Educativi

Sig.ra Ada Caselli tel. 0831229294

Email: ada.caselli@comune.brindisi.it

Ufficio Patrimonio e Casa

Sig.ra Marcella Francioso tel. 0831229371

Email: doriana.guerrieri@comune.brindisi.it

Email: marcella.francioso@comune.brindisi.it

Settore Ambiente e Igiene Urbana

Sig.ra Annarita My tel. 0831229139

Email: igieneurbana@comune.brindisi.it

Urbanistica

Sig.ra Erminia Le Grottaglie tel. 0831229301

Email: erminia.legrottaglie@comune.brindisi.it

PES

Sig. Dante Colombo tel. 0831229171

Email: dante.colombo@comune.brindisi.it

Servizi Sociali e Ufficio Contratti e Appalti

tel. 0831229800

Email: serv.sociali@comune.brindisi.it

Polizia Locale

Sala Comando tel. 0831555424

Sala operativa tel. 800888014

Email: poliziamunicipale@comune.brindisi.it

Ufficio Messi Notificatori

Sigg.ri Marrazza e Rampino tel. 0831229620

Email: cristiana.mele@comune.brindisi.it

Ufficio Tributi

Sig. Luigi Spadoni tel. 0831229722

Email: luigi.spadoni@comune.brindisi.it

C) Circa le seguenti scadenze di fiscalità locale si stabilisce che:

1. i termini di pagamento della TOSAP (Tassa sull’occupazione spazi e aree pubbliche) permanente e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, anno 2020, sono traslati alla data del 1° giugno 2020;

2. i termini di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) saranno fissate, con separato provvedimento, a non prima del 1° giugno 2020;

3. in generale, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.L. n. 9/2020, è sospeso fino al 31 marzo p.v. il decorso, tra l’altro, di termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

D) A partire dalla data odierna e per i prossimi 10 giorni, il personale e i mezzi di Ecotecnica, previ provvedimenti e prescrizioni da parte del Dirigente del Settore Ambiente del Comune, dovranno garantire un servizio straordinario di pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi con l’impiego di acqua e prodotti igienici autorizzati dall’Azienda Sanitaria Locale. Ecotecnica ed il Settore Ambiente del Comune sono, altresì, onerati, della previa informazione alla cittadinanza sulle modalità di svolgimento delle operazioni. Contemporaneamente prosegue il servizio ordinario della raccolta dei rifiuti secondo calendario;

E) La Società in house Multiservizi srl dovrà garantire tutti i servizi comunali contrattualizzati, ad eccezione di quelli di supporto ai Beni Culturali e agli asili nido, assicurando l’applicazione delle misure di sicurezza anti contagio previste per legge. L’Amministratore Unico dovrà, altresì, per il personale non impiegato nelle attività produttive, utilizzare gli strumenti del lavoro agile, se possibile, e della fruizione di ferie e congedi, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

F) Resta ferma l’Ordinanza Sindacale n. 10 del 11.03.2020 relativamente alla garanzia minima delle attività assistenziali;

G) D’intesa con STP, per le finalità emergenziali, sono applicate le seguenti contrazioni ai servizi di trasporto “su gomma” e “via mare”:

SERVIZIO SU GOMMA

• Linea 1: riduzione della frequenza da 15 minuti a 30 minuti a pertire dalle ore 8.30;

• Linea 26: riduzione della frequenza da 30 minuti a 60 minuti a partire dalle ore 9.00;

• Linea 8: riduzione della frequenza da 20 minuti a 30 minuti a partire dalle ore 8.30;

• Linea 9: riduzione della frequenza da 30 minuti a 60 minuti a partire dalle ore 9.00;

• Linea Navetta Verde: sospensione del servizio di trasporto;

SERVIZIO VIA MARE

• Sospensione anticipata del servizio dal lunedì al venerdì con ultima corsa alle ore 21:20;

• Sospensione anticipata del servizio nei giorni di sabato e festivi alle ore 22:00.

H) Resta ferma l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 10.03.2020 relativamente alla sospensione temporanea dei mercati settimanali che si svolgono ordinariamente al Rione S. Elia e nella frazione di Tuturano. Per i mercati Ex-INAPLI e Piazza Mercato sono escluse, e pertanto sospese, eventuali attività commerciali che vi insistano, che non siano di generi alimentari, così come enucleati dal DPCM 11 marzo 2020.