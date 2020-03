L’emergenza generata dall’epidemia da coronavirus richiede il massimo sforzo da parte di tutti. In questa ottica, il Centro “Apulia Diagnostic” ha deciso di potenziare tutti i servizi ambulatoriali, adottando tutte le procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio in tema di garanzie per la salute dei pazienti e del personale interno. Si tratta di un sostegno reale alla sanità pubblica che viene messa quotidianamente a dura prova dalla gestione di tale emergenza.

Presso la nostra struttura sono attivi percorsi diagnostici clinico-strumentali finalizzati alla diagnosi precoce di malattie oncologiche, degenerative e infiammatorie.

Apulia Diagnostic ha sede a Mesagne, in via Brindisi ed è possibile ottenere maggiori informazioni telefonando allo 0831 1970111 – whatsapp 3917964746 – numero verde 800894100