E’ di queste ore la preoccupazione, condivisibile, che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, di concerto con l’assessore all’industria turistica e culturale Loredana Capone, ha posto al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini rispetto alle conseguenze che il settore “cultura” ed il settore “turismo” regionale sta affrontando a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Si registrano, infatti, crolli di prenotazioni di voli e di soggiorni in Puglia, anche, per la prossima estate e come è giusto che sia, il governo regionale ha fatto sentire la propria voce con i massimi rappresentanti istituzionali nazionali per cercare di fronteggiare l’emergenza che, seppur pare abbia intrapreso la strada del ridimensionamento, avrà i suoi effetti ancora per settimane.

Il Consorzio Albergatori Carovigno, per quanto seriamente pensiero per la situazione, vuole lanciare un messaggio di incoraggiamento e forza, non solo a tutti gli operatori dell’accoglienza ma, anche, a tutti gli abitanti della regione affinchè nessuno si faccia prendere dallo sconforto ma si continui a lavorare in vista del primo vero appuntamento stagionale che sono le vacanze di Pasqua e Pasquetta.

Nella certezza che non saranno giorni facili ma che, date le misure di contrasto intraprese, siamo convinti che la diffusione sarà contenuta fino ad attenuarsi, è opportuno che ognuno di noi faccia la propria parte alleviando il peso legato a questa situazione e pensando, come sempre fatto, a promuovere i nostri territori, le nostre strutture, le bellezze della nostra Puglia.

Consorzio Albergatori Carovigno