“Invito le famiglie a non mandare a scuola i propri figli. La mia ordinanza consentirà alle famiglie di non mandare a scuola i propri figli ma soprattutto consentirà di tutelare anche gli insegnanti. Da oggi la Regione Puglia invita tutte le famiglie pugliesi e tutti gli studenti a non frequentare luoghi scolastici a tutela della propria salute”.

“La Regione Puglia -ha detto Emiliano – sta insistendo con il Governo per sospendere le lezioni, non solo nelle zone rosse ma anche nelle Regioni come la Puglia che non hanno cluster infettivi. Questo perché riteniamo che le scuole siano un luogo nel quale la velocità di contagio accelera.

Lo ha detto il Governatore Michele Emiliano nel corso di una conferenza stampa oggi per illustrare il contenuto della sua ordinanza.

Quindi domattina ogni famiglia ed ogni studente può decidere se andare a lezione oppure no.