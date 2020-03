Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Non si può più giocare, il Coronavirus è stato qualificato come pandemia e rischiamo perdite incommensurabili in termini di vite umane, con lo sfaldamento anche del tessuto socio-economico. Chiediamo a tutti i nostri amministratori e dirigenti di condividere un appello forte, diretto a tutti i pugliesi: bisogna restare a casa. È un sacrificio collettivo necessario per poter uscire dal tunnel della pandemia il prima possibile, nella speranza che il governo Conte attui senza ulteriori indugi il blocco totale di tutte le attività come abbiamo richiesto, ad eccezione, ovviamente, dei supermercati (o negozi alimentari), delle farmacie e di quelle altre indispensabili. Non solo: accanto alla sospensione di ogni attività, abbiamo richiesto idonei e straordinari aiuti economici per le imprese, per le partite iva, per i lavoratori e per le famiglie. Ci vogliono misure urgenti e risorse immediate per scongiurare il collasso del sistema economico. Non c’è tempo da perdere per salvare la nostra Italia”.