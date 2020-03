Gli operatori sanitari stanno effettuando un lavoro encomiabile in ogni angolo del paese, colmando enormi lacune strutturali con un impegno che non è limitato all’orario di servizio e mettendo a repentaglio la propria incolumità.

Ma ci sono anche coloro che svolgono un lavoro silenzioso, pur se altrettanto fondamentale per non far crollare il sistema-paese. Ci riferiamo, ad esempio, agli operatori ecologici che continuano a tenere pulita la città come se nulla fosse, ai commercianti ed ai dipendenti di attività che forniscono generi alimentari, alle farmacie ed alle parafarmacie per l’azione di supporto fornita a cittadini spaventati, a chi consente il transito delle merci ed a tutti coloro che, nonostante la drammaticità del momento, fanno in modo che la nostra vita scorra sui binari della normalità. A tutti loro il “grazie” di Forza Italia.

Forza Italia – coordinamento cittadino