L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi nel consiglio del 18 marzo ha deliberato di destinare alla ASL di Brindisi la somma di euro 15.000 per l’acquisto di attrezzature e macchinari che siano utili a contrastare l’emergenza COVID-19.

Il Presidente, Giovanni Fabio Aiello dichiara: “Vogliamo ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questo momento sono in prima linea per combattere l’emergenza rischiando la propria vita, dal canto nostro, come professionisti impegnati sul territorio, stiamo collaborando in modo incisivo a sostenere le necessità del Paese. Abbiamo introdotto nei nostri studi lo SMART WORKING che è diventato il nostro pane quotidiano e stiamo cercando con dedizione e professionalità di rispondere alle esigenze delle imprese nostre clienti, nell’auspicio che il Governo possa assumere presto ulteriori provvedimenti nei confronti dei soggetti poco tutelati dal Decreto CuraItalia.”