Il Comitato di Francavilla Fontana-Oria per fronteggiare l’emergenza del Covid19 attiva una serie di servizi al fianco del Comune di Francavilla a supporto dei cittadini in difficoltà, coordinati dal presidio allestito presso i locali dell’ex biblioteca comunale in Piazza Dante a Francavilla. La Croce Rossa invita a non recarsi di persona, ma, se possibile, a contattare il presidio attraverso i numeri telefonici forniti.

È attivo, per tutti, un servizio di supporto telefonico: si può chiamare al numero 800178077, o al numero 0831820777, attivo nella fascia oraria della mattina (9.30-12.30) e del pomeriggio (17.30-20.00). Risponderà un Volontario di Croce Rossa per fornire supporto morale, per rispondere a dubbi su come fronteggiare al meglio l’emergenza, o su come fruire al meglio dei servizi offerti ai cittadini.

Gli anziani, i disabili e le persone immunodepresse possono contattare i numeri forniti anche per poter usufruire del servizio della consegna a domicilio della spesa o dei farmaci. L’operatore di Croce Rossa, dopo aver verificato che il richiedente abbia la ricetta, chiede l’indirizzo e invia l’equipaggio dei Volontari a ritirare la ricetta o la lista della spesa assieme al denaro necessario per l’acquisto. Successivamente, dopo l’acquisto dei farmaci o dei prodotti alimentari, i Volontari tornano a casa del richiedente e consegnano i prodotti appena acquistati, mostrando lo scontrino e restituendo un eventuale resto. La Croce Rossa segnala di fare molta attenzione per evitare di incorrere in truffe da parte di malintenzionati, come è stato segnalato dal Comitato Nazionale: i Volontari sono riconoscibili perché dotati di divisa di Croce Rossa, protetti da mascherina e guanti, e inviati dalla sala operativa a cui il richiedente ha telefonato. Nessun Volontario si può presentare a casa vostra senza essere stato chiamato né tantomeno per fare tamponi o altri accertamenti.

Un terzo servizio è garantito alle persone già iscritte nelle liste dei Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana o del Comitato di Croce Rossa di Francavilla: a partire già da domani sarà possibile usufruire della consegna gratuita di viveri. Per ogni informazione telefonare ai numeri forniti.

“Un’Italia che aiuta” è lo slogan della Croce Rossa, più che mai in queste ore di difficoltà per tutto il paese, e davvero ciascuno di noi può aiutare se lo desidera: rimanendo a casa per proteggere sé stessi e i propri cari. E quando si esce, solo in caso di necessità, per fare la spesa, si può donare, in tutti i supermercati, beni di prima necessità che la Croce Rossa provvederà a ritirare da ogni punto vendita della città per poterli poi distribuire alle famiglie affidate ai Servizi Sociali, alle fasce meno abbienti e più vulnerabili. Si possono donare: pasta, salsa, latte, riso, tonno in scatola, biscotti, legumi in scatola, omogeneizzati, olio, farina, zucchero e carne in scatola.