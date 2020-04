Il MIUR ringrazia l’IPSSS Morvillo Falcone per aver garantito il diritto allo studio a tutti gli alunni, inclusi i più fragili, in un momento così difficile per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In un documento trasmesso via pec, gli uffici ministeriali elogiano il lavoro svolto dall’istituto professionale brindisino, a seguito di un monitoraggio effettuato su scala nazionale da cui è emersa la effettiva consegna ad alunni e studenti con abilità diversa certificata ex L. 104 degli ausili didattici utili alla didattica a distanza.

In particolare nel testo ministeriale si legge: “con la presente si vogliono esprimere i più sentiti ringraziamenti a codesti CCTTSS, e per il loro tramite alle Istituzioni scolastiche, ai docenti, ai referenti per l’inclusione, ai volontari, ai referenti della Protezione civile, alle Forze armate e dell’ordine, alle associazioni di disabili nonchè a tutte le persone e a tutti i caregiver per l’encomiabile impegno profuso sui diversi fronti, impegno che ha consentito, nonostante le difficoltà negli spostamenti a causa dell’emergenza sanitaria, la riuscita dell’attività di consegna a domicilio in tempi rapidi grazie a un costante lavoro di cooperazione e coordinamento. In questo modo – prosegue la nota del MIUR – è stato garantito il diritto allo studio, all’educazione e all’istruzione e soprattutto alla prosecuzione delle attività didattiche a distanza, e in generale all’inclusione scolastica. Grazie davvero!!!”.

