Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, con ordinanza sindacale firmata oggi, 14 aprile, il sindaco Riccardo Rossi, fatto salvo l’eventuale diverso periodo successivamente deliberato dal Consiglio dei Ministri o successiva ordinanza sindacale che disponga diversamente, ha stabilito di prorogare l’efficacia dell’ordinanza sindacale n.19 del 2 aprile relativamente alla sospensione temporanea dei mercati settimanali che si svolgono ordinariamente al Rione S. Elia e nella frazione di Tuturano, fino al 3 maggio 2020.

Per i mercati Ex-INAPLI e P.zza Mercato sono escluse, e pertanto sospese, nello stesso periodo, eventuali attività commerciali che vi insistano, che non siano di generi alimentari e per le attività enucleate dal DPCM 11 marzo 2020 e nel DPCM 10 aprile 2020.