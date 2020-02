A fronte di una situazione decisamente complessa, ritengo che sia necessario utilizzare tutte le potenzialità esistenti sul territorio per contribuire a monitorare e contenere la diffusione del coronavirus.

In tal senso, mi risulta che presso la clinica Salus di Brindisi e il centro Diagnostico Mardighian di Mesagne (entrambe appartenenti allo stesso gruppo e da me visitate nei giorni scorsi) sia disponibile la stessa apparecchiatura in dotazione allo “Spallanzani” di Roma per poter effettuare la diagnosi relativa proprio al coronavirus.

Chiedo, pertanto, che il Presidente Emiliano e la task force regionale compiano le opportune verifiche affinché almeno nelle province salentine tali strutture possano rappresentare un punto di riferimento, utile per accorciare i tempi della diagnosi e quindi per attuare le opportune forme di prevenzione contro la diffusione dell’epidemia.

Giovedì 28 febbraio, comunque, si svolgerà una seduta della Commissione regionale che presiedo, per consentire alla task force regionale di fornire tutte le informazioni del caso e per rispondere a richieste di chiarimenti dei componenti la Commissione.