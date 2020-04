Nella tarda serata di ieri, 19 aprile, ed anche questa mattina i tecnici dell’ufficio Lavori pubblici hanno eseguito un sopralluogo al ponte di viale Palmiro Togliatti per verificare le condizioni di stabilità in corrispondenza delle crepe emerse sull’asfalto.

Non ci sono cedimenti strutturali ma si è creato un avvallamento nell’asfalto. È stato accertato un cedimento dell’asfalto in corrispondenza dello spazio tra le due spalle dei due ponti. Questa zona, tra le due spalle, è riempita con una soletta in cemento che si sta riportando in quota. È stato verificato anche che le strutture dei ponti non sono interessate.

“Siamo intervenuti tempestivamente – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante – e i tecnici ci hanno rassicurato che non c’è alcun problema strutturale. L’avvallamento nell’asfalto sarà risolto a breve Non è stato necessario interrompere la circolazione”.