“Escalation di furti e violazioni di domicilio nelle frazioni periferiche di Fasano: su questo ho interrogato il ministro dell’Interno per sapere se ci siano iniziative governative per ripristinare legalità e sicurezza. I cittadini, infatti, sono esasperati ed anche l’intervento del Prefetto, sollecitato dal Comune, non ha sortito alcun effetto. Parliamo, in particolare, delle frazioni di Montalbano, Laureto e della Selva di Fasano, prese letteralmente di mira dai criminali sia di notte che di giorno. I residenti chiedono atti concreti: innanzitutto, più pattuglie delle forze dell’ordine a presidiare le strade e garantire la legalità. I dati sono eloquenti e la crescita del fenomeno è ben fotografata dai quotidiani locali. Si tratta di una situazione che non può più essere sottovalutata e attendo la risposta del ministro, con l’auspicio che lo Stato faccia sentire la sua presenza e restituisca la doverosa serenità al nostro territorio”.

Nota del deputato di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.