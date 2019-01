Con il nuovo anno riprendono le attività associative e anche l’associazione Cuore di donna riparte con il lavoro al servizio delle donne. Il prossimo 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, le volontarie del gruppo brindisino saranno impegnate nella campagna tesseramenti per l’anno in corso. Durante l’intera giornata, sarà possibile rinnovare il proprio tesseramento per chi fa già parte del sodalizio o iscriversi per chi vuole avvicinarsi al volontariato. Per l’anno in corso saranno programmate una serie di iniziative per raggiungere quello che è l’obiettivo col quale l’associazione ha chiuso l’anno appena passato: l’acquisto e la successiva donazione al Distretto di Senologia della Asl brindisina, di un costosissimo software per poter effettuare mammografie con mezzo di contrasto, una tecnologia del genere al momento è solo disponibile Bari e questa di Brindisi sarebbe la seconda installazione in tutta al Puglia. Con il concerto di Natale, organizzato lo scorso 22 dicembre presso il Teatro Verdi con la Fanfara della Marina Militare, questo enorme salvadanaio ha iniziato a riempirsi. La strada per il raggiungimento dell’obiettivo finale è tuttavia ancora lunga e l’associazione fa appello per questo al contributo di tutte le forze della città per il raggiungimento dello scopo che sarà poi beneficio per tutte le donne brindisine. Intanto il prossimo 19 gennaio segna l’inizio di un nuovo anno associativo e le volontarie invitano tutte le donne, non solo chi ha avuto un cancro al seno, ad aderire all’associazione perché ogni piccolo contributo di idee, proposte, può essere utile al raggiungimento dell’obiettivo finale. L’appuntamento dunque è fissato per il sabato 19 gennaio presso la Caffetteria letteraria “Nervegna” dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Tiziana Piliego – Referente Cuore di donna Brindisi