L’associazione Cuore di donna e Adoc Brindisi, con la collaborazione di Francioso Abbigliamento, organizzano un concerto di beneficenza con la Fanfara della Marina Militare per Sabato 22 Dicembre pv (ore 20,30) presso il Nuovo Teatro Verdi. L’iniziativa è stata inserita nel calendario degli eventi natalizi dell’amministrazione comunale. È il concerto di Natale della città e per la città. È uno degli eventi con i quali l’associazione raccoglierà fondi per l’acquisto e la successiva donazione alla Asl, di un importante dispositivo medico che consentirà esami più approfonditi per la diagnosi di tumori al seno. Costo del biglietto 10 euro acquistabile presso il Botteghino del Teatro Verdi dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nell”occasione sarà possibile ammirare, nel foyer del teatro, gli originali abiti-scultura dello stilista Michele Casto. Sul palco, insieme alla Fanfara, si esibiranno la soprano Antonella Alemanno e il basso baritono, il brindisino Andrea Scigliuzzo.

L’evento sarà presentato in una conferenza-stampa Mercoledì 19 Dicembre pv alle ore 10,30 presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi.