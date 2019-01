Le scarpette rosse sono prossime a calcare il parquet del PalaPentassuglia anche per la stagione sportiva 2018/19. I campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano saranno infatti i prossimi avversari della Happy Casa Brindisi di coach Vitucci tra le mura amiche, in occasione della prima giornata di ritorno della regular season LBA.

A due giornate dal termine per definire la griglia definitiva per la Final Eight di Coppa Italia, è tempo di proiettarsi anche al futuro. Un futuro dal grande spettacolo e dalle grandi emozioni biancoazzurre.

Con un record di 12 vittorie e una sconfitta in campionato, l’Olimpia sarà ospite a Brindisi il prossimo 20 gennaio. Una sfida storica e prestigiosa, la partita che tutti segnano sul calendario a inizio stagione.

HAPPY CASA BRINDISI-AX ARMANI EXCHANGE MILANO:

A partire dalle ore 10:00 di sabato 5 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match in programma domenica 20 gennaio alle ore 17:00.

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato presso:

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:00 | mar-sab 09:30-13:00 e 16:30-20:00)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

N.B.: In occasione del match Happy Casa Brindisi-Sidigas Avellino, in programma domani sabato 5 al PalaPentassuglia, sarà allestito, presso il botteghino del palasport, uno sportello dedicato esclusivamente alla vendita biglietti per la partita vs Milano.

Il botteghino sarà a disposizione a partire dalle ore 19:15.

Di seguito i prezzi per la partita Happy Casa Brindisi-Ax Armani Exchange Milano: