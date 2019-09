Da giovedì 26 settembre, in via sperimentale e con cadenza settimanale sino al 31 ottobre, piazza Umberto I ospiterà dalle 17.00 alle 21.00 il mercato di “Campagna Amica” a cura di Coldiretti.

Si tratta di un farmer’s market in cui i produttori agricoli di Coldiretti e aderenti a Campagna Amica si impegnano a vendere solo i Ioro prodotti agricoli a km zero. All’interno del mercato è possibile fare una spesa sostenibile, trovando frutta e verdura di stagione selezionata con cura, sempre fresca e di origine controllata e garantita da Campagna Amica.

“Grazie al mercato di Campagna Amica il giovedì pomeriggio Piazza Umberto I ospiterà le produzioni agricole eccellenti delle nostre campagne – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – è una occasione preziosa per la cittadinanza di fare acquisti di qualità sostenendo una filiera che purtroppo da molti anni subisce le logiche della globalizzazione. Abbiamo scelto Piazza Umberto I, in accordo con Coldiretti, per abbracciare idealmente il cuore della Città consentendo a giovani e meno giovani di conoscere i nostri prodotti e coloro che ogni giorno si impegnano con passione e dedizione nelle nostre campagne.”

Fondazione Campagna Amica opera sul territorio nazionale dal 2008 per realizzare iniziative volte a esaltare il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, ponendosi a tutela dell’ambiente, del territorio e delle tradizioni.

Comune di Francavilla Fontana