Si è conclusa la “IV estemporanea di pittura” organizzata dal Circolo della Vela di Brindisi in collaborazione con le “Donne della Vela” rivolta alle scuole del territorio brindisino.

Gli studenti del Liceo Artistico Musicale partecipano all’iniziativa interpretando il tema ambientale con le loro riflessioni sui colori del mare e del cielo ormai trasformati dai rifiuti tossici.

L’ambiente diventa sulla tela uno spazio pittorico attraversato da forme e colori che si esprimono con un linguaggio pittorico astratto nella rielaborazione di Giorgia Loparco dal titolo poetico “Aleggia in un tuffo nel mare con ali infiammate” con cui si è aggiudicata il primo premio.

Conseguono il secondo e il terzo premio gli studenti Rabihane Desari e Michael Nacci con le loro interpretazioni dal titolo “Monumento nell’acqua”. Entrambi gli studenti immaginano di modificare l’orizzonte reale con l’inserimento di un monumento differente rispetto all’attuale, le loro proposte pittoriche rendono una formula apparentemente conviviale tra inquinamento e ambiente.

Anche questa esperienza è stata uno strumento di crescita formativa nella condivisione di idee, che vede l’applicazione delle conoscenze acquisite da parte degli allievi in contesti e situazione reali diversi dall’aula scolastica. L’attività ha dato modo di riflettere sulle problematiche ambientali non soltanto in maniera individuale ma anche sociale, tanto da diventare un momento di sensibilizzazione importante, condiviso tra scuola e territorio.

Barbara Arrigo