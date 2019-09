I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un 43enne dipendente di un supermercato della città.

Nel corso delle verifiche è stato accertato che il dipendente si è impossessato dall’attività commerciale dove lavora di alcuni generi alimentari tra i quali formaggi e salumi, per un totale di euro 150,00.

Nella circostanza l’uomo aveva guadagnato l’uscita del centro commerciale da una porta laterale, non transitando dalle casse pertanto senza pagare tutti i generi alimentari che aveva collocato in una busta.

La successiva perquisizione all’interno dell’autovettura ha permesso di rinvenire ulteriori prodotti che dopo le formalità di rito sono stati restituiti al direttore dell’esercizio commerciale.