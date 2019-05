Dopo l’anteprima in occasione del taglio del nastro dell’11 maggio, la History Digital Library, la prima biblioteca digitale sorta a Brindisi, propone al pubblico più ampio la serie dei video racconti sulle più importanti vestigia monumentali della città adriatica. Si inizia con le testimonianze forse di più profondo valore simbolico, “Le colonne del porto”, di cui si ripercorrono le vicende storiche, i caratteri formali e il rapporto col contesto portuale nel corso dei secoli.

Tutti i documentari sono agili cortometraggi di 3-4 minuti che pongono in essere la strategia regionale Smart in Puglia, volta alla migliore valorizzazione e alla fruizione allargata dei beni culturali pugliesi. Tali filmati, realizzati sotto la direzione scientifica della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, raccolgono gli esiti della più aggiornata ricerca storiografica e li declinano secondo le forme del moderno Storytelling, di quella narrazione dinamica e coinvolgente supportata dalle tecnologie che costituisce la cifra di fondo della History Digital Library.

Le immagini sono registrate ad alta definizione e spesso con obiettivi mobili, che consentono di cogliere particolari e suggestioni sino ad oggi sconosciuti; esse sono commentate da un linguaggio intenzionalmente semplice e chiaro, in grado di parlare anche ad un pubblico di appassionati non specialisti e agli studenti di ogni grado scolastico.

Numerose e diversificate sono le competenze coinvolte nella realizzazione.

Tutti i testi sono a cura di Giacomo Carito, studioso di chiara fama e presidente della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, e di Giuseppe Marella, dottore di ricerca in Storia Medievale e componente del Consiglio Direttivo della stessa sezione; entrambi sono autori di molteplici pubblicazioni sui monumenti e sui periodi storici considerati. Regia e postproduzione sono a cura di Mimmo Greco, professionista nel settore dei documentari storici; direttore di produzione è Daniele Guarini.

Ad impreziosire ogni racconto è la voce narrante di Sara Bevilacqua.

Tutti i video racconti della città saranno presto online sul sito della History Digital Library: www.hdlibrary.it

LE COLONNE DEL PORTO: