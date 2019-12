L’associazione di Volontariato “Fiorediloto” con il patrocinio del Comune di Mesagne e in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di San Vito Dei Normanni, la Compagnia di Francavilla Fontana e il team dei clownterapia, organizzano il 19 Dicembre 2019 alle ore 17:00 una “partita solidale” presso lo Stadio Comunale A.Guarini di Mesagne, con squadre composte da Carabinieri della Compagnia di San Vito Dei Normanni con il Capitano Antonio Corvino, Francavilla Fontana con il Capitano Gianluca Cipolletta e Amministrazione Comunale di Mesagne con Mauro Vizzino Consigliere Regionale e Nico Tieni Consigliere Comunale di Torre Santa Susanna con delega allo sport, con la presenza del Sindaco di Mesagne.

Il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzato per l’acquisto di “materiale didattico” da devolvere ai reparti di Pediatria dell’ospedale “A. Perrino” di brindisi e l’ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana.

Si ringrazia il Sindaco Antonio Matarelli e il Comune di Mesagne per l’impegno profuso.