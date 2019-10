Domenica 13 ottobre l’ANMIL celebra in tutta Italia la 69ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e vedrà organizzare eventi in tutte le città cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione principale quest’anno si terrà a Palermo.

La Sezione ANMIL di Brindisi ha previsto l’organizzazione delle manifestazioni locali a Ostuni con il seguente programma: alle ore 10.30 si terrà una S. Messa nella Chiesa di San Francesco D’assisi

Alla Cerimonia civile, nel Chiostro San Francesco Palazzi di Città, alle ore 11.30, parteciperanno: il Senatore Dario Stefano, l’On. Mauro D’Attis, il Sindaco di Ostuni avv. Guglielmo Cavallo, l’Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco Antonella Palmisano

Per promuovere la Giornata – presentata l’8 ottobre a Roma a livello nazionale con la partecipazione del Ministro del lavoro Nunzia Catalfo – è stata realizzata per l’Associazione dal regista Marco Toscani una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole” che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie ad Autostrade per l’Italia e può essere vista sul sito www.anmil.it

In occasione della Giornata verranno diffusi i dati locali sugli infortuni sul lavoro e saranno disponibili testimonianze di vittime del lavoro.

ANMIL Brindisi