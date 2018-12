Domenica 16 dicembre dalle ore 17 presso l’Istituto Alberghiero di Carovigno, torna il Concorso Amatoriale di Pasticceria “Un Natale in Dolce Compagnia”. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è organizzata dal Consorzio Turistico La Costa degli Ulivi e dall’Istituto Alberghiero “Pertini” di Carovigno e vedrà come protagonisti tutti coloro, ovviamente non professionisti, che vorranno cimentarsi con la realizzazione di dolci, pasticcini e biscotti.

Novità 2018 la sezione speciale juniores, per ragazzi dai 12 ai 14 anni. I dolci, preparati a casa, dovranno essere consegnati corredati da ricetta e dedica.

Una giuria di professionisti valuterà quindi le torte e decreterà i primi 3 classificati. Previsto anche un premio speciale per la miglior dedica.

E dopo la premiazione, gran buffet di dolci aperto a tutti. Quest’anno la manifestazione si pregia di essere stata inserita all’interno della Maratona Telethon, per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per le malattie genetiche rare. Per info: 3339031660 / 3272019536.

Sono giorni intensi per docenti ed alunni dell’Istituto Alberghiero “Pertini” di Carovigno impegnati a “prendere per la gola” i visitatori delle varie iniziative alle quali l’istituto scolastico è stato invitato a partecipare.

Ragazzi e docenti l’8 dicembre scorso hanno partecipato al mercatino Zucchero e Cannella che si è svolto ad Ostuni in Piazza Italia; il 13, 14 e 15 dicembre sempre nella Città Bianca, l’Istituto Alberghiero è stato ospite dell’iniziativa Notti di Luce. Per l’occasione i ragazzi hanno preparato i dolci tradizionali della festa di Santa Lucia, come biscotti allo zenzero e i famosi “Occhi di Santa Lucia”.