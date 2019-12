Il desiderio che ogni bambino ha in questi giorni è riuscire a incontrare Babbo Natale. Un sogno che diventa realtà a Mesagne, con la manifestazione “il Borgo di Babbo Natale” che si terrà domenica 22 dicembre a partire dalle ore 16.30 in Piazza Commestibili.

Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna, in collaborazione con il Comune di Mesagne, l’evento saprà coinvolgere, divertire e meravigliare i bambini di ogni età.

Dal pomeriggio fino a sera, tra l’incanto e lo stupore dei più piccini, Babbo Natale seduto sul suo maestoso trono, assieme ai suoi inseparabili Elfi, ascolteranno le richieste dei bimbi e spiegheranno loro tutti i passaggi della consegna dei regali durante la magica notte di Natale.

Nella suggestiva cornice de “il Borgo di Babbo Natale”, in un’atmosfera fiabesca arricchita da luci, colori, balli e fuochi d’artificio, entreranno in scena le mascotte di Topolino, Minnie, Paperino e Paperina.

Di grande impatto emotivo, lo spettacolo dei Soldatini Schiaccianoci, divenuti simbolo internazionale del Natale. La leggenda racconta che nel 16esimo secolo, la popolazione residente al confine tra la Germania e l’attuale Repubblica Ceca, vessata dalle truppe tedesche e dalle tasse, decise di protestare realizzando un soldato in legno il cui unico scopo era quello di rompere le noci. Una protesta creativa che diede il via a una delle tante tradizioni natalizie, che dalla Germania si è poi estesa in tutto il mondo.