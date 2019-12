Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria dei commercianti, il sindaco Riccardo Rossi ha firmato l’autorizzazione all’apertura del mercato settimanale al rione Sant’Elia di Brindisi, nella mattinata di domenica 22 dicembre.

In sostanza quello previsto per giovedì 26 dicembre, in considerazione della giornata festiva di Santo Stefano, sarà anticipato al 22.

L’ordinanza è stata trasmessa al dirigente del settore Trasporti, al Comando della Polizia locale e all’Abaco Spa per gli adempimenti di propria competenza.