Domenica 26 maggio dalle ore 9.30 i volontari di Sea Shepherd saranno impegnati nella pulizia di spiaggia e fondale di Cala Materdomini nell’evento “Tra Terra e Mare” organizzato dal gruppo “Puliamo il mare”.

Già in passato i volontari di “Puliamo il mare” hanno aderito alle iniziative di Sea Shepherd Puglia nel percorso itinerante “Puliamo le spiagge del Salento”, lanciato nel 2015. E con immenso piacere, questa volta, Sea Shepherd ha accettato l’invito del gruppo brindisino condividendo lo stesso amore per il mare.

Inoltre, ancora una volta, Sea Shepherd è lieta di incontrare gli amici sub “Ncilonauti” del Marina di Brindisi Club che prenderanno parte alla giornata per la pulizia del fondale di Cala Materdomini.

Insomma, domenica 26 dalle ore 9.30, sarà una giornata tra vecchi amici con la passione per il mare che lottano insieme per la difesa dell’ecosistema marino.

Vi aspettiamo numerosi a Cala Materdomini muniti di sacchi e guanti.

SEA SHEPHERD ITALY



Fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd è la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina.

La flotta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la propria vita per la causa.

Sea Shepherd non protesta, ma agisce utilizzando tattiche di azione diretta per investigare, documentare e impedire le attività illegali ai danni degli Oceani.

Tra le numerose campagne portate avanti in 40 anni di storia ricordiamo quelle in Canada contro il massacro delle foche, nelle isole Faroe, protettorato danese, contro la mattanza di globicefali e altri delfini, e in Mediterraneo contro la pesca illegale.

Inoltre, collabora ufficialmente da diversi anni con le forze di polizia delle Isole Galapagos e porta avanti anche Campagne a terra, di cui due in Italia: Operazione Siracusa e Operazione Jairo Mediterraneo.

La Campagna storica di Sea Shepherd è quella in Oceano Antartico, dove per più di 10 anni la flotta di Sea Shepherd ha combattuto contro la caccia commerciale alle balene, mascherata da ricerca scientifica, portata avanti dalla flotta giapponese. Ogni anno, all’interno del Santuario dei Cetacei in Oceano del Sud, i giapponesi tentano di uccidere 1.000 balene ma, grazie a Sea Shepherd, negli ultimi anni questo numero si è drasticamente ridotto e ha permesso a più di 5.000 balene di continuare a nuotare libere.

Sea Shepherd esiste e porta avanti le proprie campagne grazie alla volontà e al supporto dei singoli individui (volontari e sostenitori).

Visitate il sito e la pagina facebook di Sea Shepherd Italia per restare aggiornati sulle campagne e per sapere come aiutare a mantenere la nostra flotta in mare.