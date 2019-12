Domenica 29 dicembre 2019, alle ore 18, presso il Polo Museale di Latiano (Via Santa Margherita, 91), si inaugurerà l’esposizione collettiva NODI, che vedrà protagonisti gli artisti che negli ultimi anni hanno realizzato interventi di street art a Latiano.

Durante la giornata inaugurale, verrà presentato il calendario NODI 2020, un modo per permettere a chiunque di portare la street art in casa propria e di poterla riammirare mese dopo mese, una raccolta di foto raffiguranti le opere presenti sul territorio.

Gli artisti sono: Massimo Pasca, Jerico, Arctor, Gods In Love (Alessandro Suzzi), Nessuno Niemand, Sasori Komomo, AweR, Paola Rollo, Mastereaster, Gianle, Platform, pin, El Rughi, Blaitz.

Uno degli scopi di questa iniziativa è il poter testimoniare quanto questa arte sia efficace, affascinante e potente, sopratutto per un territorio come il nostro che ne ha forte necessità, per questo l’intento è quello di lasciare un messaggio quanto più indelebile possibile.

Durante la serata verranno proiettati a ripetizione alcuni video realizzati da Gianluca Distante durante i work in progress di tutti gli interventi, contenenti anche commenti ed interviste realizzate ai cittadini latianesi, quasi come un’indagine sulla ricaduta locale che questi interventi di riqualificazione urbana hanno avuto su tutta la comunità.

Seguiranno momenti di live painting e performance, accompagnati da una nostra selezione musicale e dalla selezione di vini offerti da Vini Chisena.

Verrà allestita una zona mercatino con le stampe degli artisti coinvolti.

INGRESSO GRATUITO

Inaugurazione: Domenica 29 dicembre 2019 – ore 18:00

Chiusura: Domenica 5 Gennaio 2020

L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 20:30 (escluso il 31 Dicembre)

Info: lab.nodi@gmail.com