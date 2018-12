Domenica 30 dicembre 2018 si svolgerà la 37^ edizione della Marcia cittadina della Pace, organizzata dal Comune di Latiano e dalla Parrocchia Santa Maria della Neve nel solco della tradizione che fu intrapresa da don Antonio Ribezzi.

Il programma di quest’anno prevede, alle ore 18, la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre; al termine della celebrazione il prof. Pierdamiano Mazza, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Oria, presenterà il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace.

Alle ore 19.30 si avvierà la fiaccolata, attraverso il seguente itinerario: via Angelo Ribezzi, via Baracca, via Francesco D’Ippolito, via Roma (prima tappa, nei pressi dei giardini pubblici, con animazione a cura dell’Azione Cattolica Ragazzi), piazza Umberto I (seconda tappa, con saluto del Sindaco ed augurio di Pace al mondo da parte dei cittadini stranieri residenti a Latiano, nelle lingue dei Paesi di rispettiva provenienza; il saluto e gli auguri saranno trasmessi in diretta dalla pagina facebook della Parrocchia Santa Maria della Neve @chiesamadrelatiano), via Santa Margherita (terza tappa e conclusione nei pressi della casa del Beato Bartolo Longo, realizzatore – nel 1901, a Pompei – del monumento dedicato alla Pace universale).

Il Parroco della Chiesa Madre, don Salvatore Rubino, ed il Sindaco di Latiano, avv. Mino Maiorano, invitano tutta la cittadinanza – ed i cittadini, anche stranieri, residenti nei Comuni limitrofi – a partecipare all’iniziativa.

