Nell’ambito della mostra “Andy Warhol l’Alchimista degli anni sessanta”, domani – domenica 5 gennaio alle ore 17.30 – presso il Castello comunale di Mesagne si svolgerà la presentazione di “Time Capsule Puglia # 3” ispirato al progetto del genio della Pop Art.

I lavori sono stati realizzati da Simone Lomartire, Egidio Rondinone, Nathalie Equeter, Gabriele e Vittorio Magrì, Mimmo Gregori e Daniela Castagna.

All’inaugurazione seguirà il reading dal titolo “Andy Warhol’s Words” con Stefano Magrì ed introduzione di Rosalia Fumarola e “Pop Wine”, una degustazione gratuita di vini a cura della Cantina Produttori di Manduria.

Alla serata interverranno Marco Calò, consulente del Comune di Mesagne alle Politiche culturali, e il presidente di Mice Experience, Pierangelo Argentieri. Modera Vincenzo De Leonardis.

Le Time Capsule resteranno in esposizione sino al prossimo 29 febbraio, giorno della chiusura della mostra dedicata ad Andy Warhol.

“Le Time capsule offrono una visione affascinante dell’esistenza ma anche un punto di vista ideale che nasce dalla conservazione di oggetti, collezioni, ricordi, realizzazioni ed esperienze di vita in generale. La conservazione di oggetti estratti dalla superficie della vita quotidiana divenne in qualche modo l’ordito e la trama del lavoro creativo di questo artista straordinario”, spiegano gli organizzatori. “Time Capsule Puglia # 3” si svolge con il patrocinio del Comune di Mesagne, media partner Radio “Sound City”, ed in collaborazione con libreria “Spazio d’autore Libri, Vinili e stampe”.