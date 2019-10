La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso in società di Domenico Colelli, grande appassionato di basket e storico sostenitore della Dinamo Basket Brindisi.

Domenico, in questi primi giorni di lavoro, si è già fatto apprezzare per le sue doti umane e per la sua enorme capacità di lavorare in gruppo.

La proprietà, con l’arrivo di Domenico, intende consolidare la base societaria per poter affrontare con maggiore impegno e forza quelli che sono le iniziative del club e la stagione sportiva appena iniziata nel campionato di basket di C Silver Regionale.

“Sono particolarmente felice – ha dichiarato Domenico – di entrare a far parte di questa società composta da persone professionali e motivate e dal gruppo dei soci che sono prima di tutto miei amici personali. La Dinamo Basket Brindisi in questi anni di attività ha dimostrato che con impegno, sacrificio e tanta passione si possono raggiungere traguardi importanti portando sempre in alto il nome della nostra città”.

Il Presidente Teodoro Marrazza, il vice presidente Sergio Arnaldo Angelelli e i soci Giuseppe Carparelli e Marco Spada esprimono grande soddisfazione per questo importante avvenimento che vuole essere solo il primo passo per allargare ulteriormente la compagine societaria ad altri soggetti che vogliano sposare l’ambizioso progetto “Dinamo”.

Ufficio Comunicazione Limongelli Dinamo Basket Brindisi